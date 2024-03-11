ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"
Киев • УНН
ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина.
Мир в войне рф против Украины находится в руках одного человека - российского президента владимира путина, ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина. Об этом во время брифинга в понедельник заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, пишет УНН.
Позвольте мне напомнить вам позицию ЕС относительно мира. Мир находится в руках одного человека, и это владимир путин. Он продолжает вести войну каждый день. Мы хотим справедливого мира, мира, который учитывает жертву войны, а именно Украину
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