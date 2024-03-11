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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 12:49  •  10728 просмотра

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ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина.

Мир в войне рф против Украины находится в руках одного человека - российского президента владимира путина, ЕС хочет справедливого мира, который принимает во внимание жертву войны, которой является Украина. Об этом во время брифинга в понедельник заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, пишет УНН.  

Позвольте мне напомнить вам позицию ЕС относительно мира. Мир находится в руках одного человека, и это владимир путин. Он продолжает вести войну каждый день. Мы хотим справедливого мира, мира, который учитывает жертву войны, а именно Украину

- сказал Стано, комментируя слова Папы Римского о "белом флаге" и войне рф против Украины.

Зеленский отреагировал на слова Папы о белом флаге для Украины10 марта 2024, 20:23 • 67551 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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