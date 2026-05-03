Иран предложил США новую "компромиссную" сделку для разблокировки Ормузского пролива — Reuters

Иран предложил Соединенным Штатам Америки новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, информирует УНН.

Отмечается, что план предусматривает немедленное возобновление судоходства по проливу, но откладывает ключевые переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.

Согласно предложению, Тегеран возобновляет свободное движение судов по Ормузскому проливу в обмен на прекращение экономического и военного давления со стороны США, откладывание дискуссий по ограничению центрифуг и обогащению урана и признание Вашингтоном права Ирана на мирный атом.

Согласно этим рамкам, переговоры по более сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы — цитирует издание собеседника.

Указывается, что Тегеран считает свое предложение значительным шагом навстречу США, а главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров.

В пятницу Белый дом направил Конгрессу письмо, в котором заявил, что боевые действия с Ираном "прекратились", несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.

