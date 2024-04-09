Иран открыл новое консульство в Дамаске

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян в понедельник открыл новое консульство в столице Сирии Дамаске, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Новое консульство расположено рядом с консульством, разрушенным израильским авиаударом на прошлой неделе.

Контекст

Удар, который сравнял с землей здание консульства рядом с посольством Ирана и убил семь иранских военных, включая двух старших командиров, был эскалацией нападений Израиля на интересы Ирана в Сирии вместе с войной в Газе.

Это вызвало осуждение со стороны ООН и Европейского Союза за удары по дипломатическим помещениям, и Иран пообещал отомстить.

США находится в состоянии повышенной готовности к "неизбежной" атаке Ирана на Израиль