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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 11:02  •  6915 просмотра

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Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.

Спикеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США выделить новый пакет военной помощи для  Украины. Об этом говорится в совместном заявлении стран Балтии, которое распространил Сейм Латвии, передает УНН.

Детали 

Мы верим, что Конгресс примет правильное решение и одобрит столь необходимый пакет помощи Украине. Поддержка, предоставленная Украине, является инвестицией в наше общее безопасное будущее

- отмечает спикер Сейма Дайга Мериня вместе со спикером парламента Эстонии Лаури Гуссаром и спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

В письме глав парламентов подчеркивается, что Европа делает исторические шаги в укреплении своей обороноспособности, но для этого нужно время - время, которого у Украины нет. Поэтому помощь США является чрезвычайно важной в этот критический момент.

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Отмечается, что Балтийская инициатива является одним из примеров усиления обороны Европы. 

При нашей общей помощи удалось остановить агрессора и освободить значительную часть оккупированной им территории Украины. Однако прямые угрозы со стороны России непрекращаются. Поэтому мы приветствуем настойчивое лидерство и решимость Соединенных Штатов поддерживать свободу и безопасность в Европе в рамках наших совместных усилий

- отмечают спикеры стран Балтии.

Дополнение

Председатели парламентов также отметили, что сейчас в мире резко усиливается тенденция к подрыву установленного порядка и россия пытаясь дестабилизировать ситуацию, прибегает к любым средствам, в частности гибирдной агрессии. 

Наши страны твердо привержены дальнейшему увеличению поддержки, оказываемой Украине и ее вооруженным силам, поскольку мы признаем это значительным вкладом как в нашу личную, так и в коллективную безопасность

- говорится в заявлении стран Балтии. 

Напомним

Ранее УНН сообщал, что помощь Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которую долгое время откладывалось, вероятно будет принята Конгрессом, поскольку ее поддержали демократы Палаты представителей.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
latviyaЛатвия
taivanТайвань
litvaЛитва
yevropaЕвропа
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
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