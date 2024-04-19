"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины
Киев • УНН
Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.
Спикеры Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США выделить новый пакет военной помощи для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении стран Балтии, которое распространил Сейм Латвии, передает УНН.
Детали
Мы верим, что Конгресс примет правильное решение и одобрит столь необходимый пакет помощи Украине. Поддержка, предоставленная Украине, является инвестицией в наше общее безопасное будущее
В письме глав парламентов подчеркивается, что Европа делает исторические шаги в укреплении своей обороноспособности, но для этого нужно время - время, которого у Украины нет. Поэтому помощь США является чрезвычайно важной в этот критический момент.
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Отмечается, что Балтийская инициатива является одним из примеров усиления обороны Европы.
При нашей общей помощи удалось остановить агрессора и освободить значительную часть оккупированной им территории Украины. Однако прямые угрозы со стороны России непрекращаются. Поэтому мы приветствуем настойчивое лидерство и решимость Соединенных Штатов поддерживать свободу и безопасность в Европе в рамках наших совместных усилий
Дополнение
Председатели парламентов также отметили, что сейчас в мире резко усиливается тенденция к подрыву установленного порядка и россия пытаясь дестабилизировать ситуацию, прибегает к любым средствам, в частности гибирдной агрессии.
Наши страны твердо привержены дальнейшему увеличению поддержки, оказываемой Украине и ее вооруженным силам, поскольку мы признаем это значительным вкладом как в нашу личную, так и в коллективную безопасность
Напомним
Ранее УНН сообщал, что помощь Украине, Израилю и Тайваню, голосование за которую долгое время откладывалось, вероятно будет принята Конгрессом, поскольку ее поддержали демократы Палаты представителей.
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"Инвестиция в безопасное будущее": спикеры стран Балтии совместно призвали Конгресс США не медлить с помощью для Украины
Спикеры парламентов Латвии, Литвы и Эстонии призвали Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине, подчеркнув, что поддержка, предоставляемая Украине, является инвестицией в общее безопасное будущее и имеет решающее значение в это критическое время.
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