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Группа ABBA воссоединилась и анонсировала "революционный" концерт и новый альбом

Группа ABBA воссоединилась и анонсировала "революционный" концерт и новый альбом

Киев  •  УНН

 • 40695 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Группа ABBA объявила, что они выпускают свой первый новый альбом "Voyage" за последние 40 лет, а также выступят с "революционным" концертом в следующем году. Об этом говорится на официальном сайте группы, сообщает УНН.

Детали

Известно, что в альбом войдут 10 новых песен группы.

После объявления, сделанного в этот вечер в Лондоне, группа, состоящая из Бенни Андерссона, Анни-Фрид (Фрида) Лингстад, Агнеты Фельског и Бйорна Ульвеуса, также представила два новых сингла: "I Still Have Faith With You" и "Do not Shut Me Down".

ABBA также анонсировала детали ультрасовременного виртуального тура, в котором все четыре участника группы появятся на сцене в цифровом формате.

Дополнение

Свой последний альбом - The Visitors - ABBA выпустила в 1981 году, после этого группа распалась. В 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, включающая две новые песни. Еще три неизданные композиции были обнародованы в середине 90-х годов.

Добавим, что ABBA уже объявляла о воссоединении в 2016 году, а в 2018 году группа записала новую песню впервые за 35 лет.

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