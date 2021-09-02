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Гурт ABBA возз'єднався і анонсував "революційний" концерт та новий альбом

Гурт ABBA возз'єднався і анонсував "революційний" концерт та новий альбом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Гурт ABBA оголосив, що вони випускають свій перший новий альбом "Voyage" за останні 40 років, а також виступлять з "революційним" концертом в наступному році. Про це йдеться на офіційному сайті гурту, повідомляє УНН.

Деталі

Відомо, що до альбому увійдуть 10 нових пісень гурту.

Після оголошення, зробленого цього вечора в Лондоні, група, що складається з Бенні Андерссона, Анні-Фрід (Фріда) Лінгстад, Агнети Фельског і Бйорна Ульвеуса, також представила два нових сингли: "I Still Have Faith With You" і "Do not Shut Me Down".

ABBA також анонсувала деталі ультрасучасного віртуального туру, в якому всі чотири учасники групи з'являться на сцені в цифровому форматі.

Доповнення

Свій останній альбом - The Visitors - ABBA випустила в 1981 році, після цього група розпалася. У 1982 році вийшла платівка-компіляція The Singles: The First Ten Years, що включала дві нові пісні. Ще три невидані композиції були оприлюднені в середині 90-х років.

Додамо, що ABBA вже оголошувала про возз'єднання у 2016 році, а у 2018 році гурт записав нову пісню вперше за 35 років.

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