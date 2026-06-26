ГСЧС призвала украинцев не разжигать костры из-за чрезвычайной пожарной опасности

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призвала граждан воздержаться от разжигания костров и строго соблюдать правила пожарной безопасности на фоне чрезвычайного уровня пожарной опасности, который прогнозируется в большинстве регионов страны. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что из-за жаркой и сухой погоды существенно возрастает риск возникновения масштабных пожаров в экосистемах. Спасатели призывают украинцев быть особенно осторожными во время отдыха на природе и не допускать действий, которые могут привести к возгоранию.

В частности, в ГСЧС рекомендуют не разжигать костры в неустановленных местах, не оставлять огонь без присмотра, а перед тем, как покинуть место отдыха, обязательно полностью затушить его водой или засыпать землей. Также граждан призывают не бросать на землю окурки или спички, особенно в сухую погоду, и не выжигать сухую растительность.

В службе напомнили, что за сжигание сухой растительности законодательством предусмотрена административная ответственность. Для граждан штрафы составляют от 3060 до 6120 гривен, для должностных лиц - до 30 600 гривен. Если нарушение произошло на территориях природно-заповедного фонда, размер штрафа может достигать 12 240 гривен.

В ГСЧС также призвали граждан в случае обнаружения пожара или задымления немедленно звонить по номеру 101.

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