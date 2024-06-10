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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Графики отключений света будут действовать с 16 до 22 часов, запланирован значительный импорт - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 07:38  •  7189 просмотра

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Из-за аварийной ситуации в электросетях были обесточены потребители в Сумской и Харьковской областях, и на сегодня в Украине запланированы почасовые отключения с 16:00 до 22:00.

По Украине сегодня с 16 до 22 часов планируется применение графиков почасовых отключений. Из-за аварийной ситуации в электросетях обесточивались потребители в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

Как сообщается, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии, Словакии и Польши. В дневные часы из-за солнечной погоды и соответственно активной работы СЭС определенный период ограничивалось производство электроэнергии из ВИЭ. Ограничения потребителей не применялись.

"Сегодня применение графиков почасовых отключений планируется с 16:00 до 22:00", - указали в Минэнерго.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением

Обесточивания

В Сумской области дважды обесточивалась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. При этом обесточивались потребители в Сумской и Харьковской области, а одно из энергогенерирующих предприятий отключалось от энергосистемы страны. Применялись аварийные отключения потребителей. Наутро потребителей заживили. Причина отключения выясняется.

По данным Укрэнерго, из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 10 населенных пунктов в Черкасской и Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания 470 населенных пунктов.

Обстрелы

В Харьковской области в результате вражеского обстрела отключилась воздушная линия облэнерго. Обесточивалась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Утром всех потребителей было заживлено.

Днем на Днепропетровщине на одной из подстанций во время обстрела отключалось оборудование, обесточивалась более 41 тысячи бытовых потребителей в г. Никополь. Всех заживили.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился и составляет 15,19 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в министерстве.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 24 799 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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