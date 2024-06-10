Графіки відключень світла діятимуть з 16 до 22 години, заплановано значний імпорт - Міненерго
Київ • УНН
Через аварійну ситуацію в електромережах були знеструмлені споживачі в Сумській і Харківській областях, і на сьогодні в Україні заплановані погодинні відключення з 16:00 до 22:00.
По Україні сьогодні з 16 до 22 години планується застосування графіків погодинних відключень. Через аварійну ситуацію в електромережах знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській областях. Про це повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Генерація і споживання
Як повідомляється, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. У денні години через сонячну погоду і відповідно активну роботу СЕС певний період обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ. Обмеження споживачів не застосовувалися.
"Сьогодні застосування графіків погодинних відключень планується з 16:00 до 22:00", - вказали у Міненерго.
Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови
Знеструмлення
У Сумській області двічі знеструмлювалась високовольтна повітряна лінія оператора системи передачі. При цьому знеструмлювалися споживачі у Сумській та Харківській області, а одне з енергогенеруючих підприємств відключалося від енергосистеми країни. Застосовувалися аварійні відключення споживачів. На ранок споживачів заживлено. Причина відключення з'ясовується.
За даними Укренерго, через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Черкаській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення 470 населених пунктів.
Обстріли
У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу відключилась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Вранці всіх споживачів було заживлено.
Вдень на Дніпропетровщині на одній з підстанцій під час обстрілу відключалося обладнання, знеструмлювалася понад 41 тисяча побутових споживачів у м. Нікополь. Усіх заживлено.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,19 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у міністерстві.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 24 799 МВт-год. Експорту не передбачається.