Госсекретарь США Рубио и глава МИД РФ Лавров проводят встречу в Куала-Лумпуре

Соответствующая встреча началась сегодня на «полях» мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передают СМИ, сообщает УНН.

Детали

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на форум АСЕАН в Малайзии, и, по данным росСМИ, в Куала-Лумпуре сейчас проводят диалог с участием Рубио и представителя российской дипломатии Сергея Лаврова.

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Это не первая встреча Рубио и Лаврова - чиновники виделись на переговорах россии и США в Эр-Рияде в феврале 2025 года. Также госсекретарь США и министр иностранных дел рф проводили несколько телефонных разговоров в последующие периоды времени.

Напомним

Самозванец под видом госсекретаря США Марко Рубио использовал голос искусственного интеллекта для звонков высокопоставленным чиновникам.

Марко Рубио, глава Госдепа США, объявил о санкциях против Франчески Альбанез, спецдокладчика Совета ООН по правам человека.

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