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Держсекретар США Рубіо та глава мзс рф лавров проводять зустріч у Куала-Лумпурі

Київ • УНН

 • 729 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо та глава мзс рф сергій лавров розпочали діалог на полях заходів АСЕАН у Куала-Лумпурі. Це не перша їхня зустріч, раніше вони бачилися в Ер-Ріяді та проводили телефонні розмови.

Держсекретар США Рубіо та глава мзс рф лавров проводять зустріч у Куала-Лумпурі

Відповідна зустріч розпочалась сьогодні на "полях" заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), передають ЗМІ, повідомляє УНН.

Деталі

Держсекретар США Марко Рубіо прибув на форум АСЕАН у Малайзії, і, за даними росЗМІ, у Куала-Лумпурі наразі проводять діалог за участю Рубіо та представника російської дипломатії сергія лаврова.

Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви: у Києві відреагували на заяви лаврова і закликали партнерів до нових санкцій07.07.25, 16:31 • 1343 перегляди

Це не перша зустріч Рубіо і лаврова - посадовці бачилися на переговорах росії та США в Ер-Ріяді в лютому 2025 року. Також держсекретар США і міністр закордонних справ рф проводили кілька телефонних розмов у наступні періоди часу.

Нагадаємо

Самозванець під видом держсекретаря США Марко Рубіо використовував голос штучного інтелекту для дзвінків високопосадовцям.

Марко Рубіо, глава Держдепу США, оголосив про санкції проти Франчески Альбанез, спецдоповідача Ради ООН з прав людини. 

лавров озвучив умови рф для припинення війни в Україні07.07.25, 15:30 • 2170 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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