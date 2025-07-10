Держсекретар США Рубіо та глава мзс рф лавров проводять зустріч у Куала-Лумпурі

Відповідна зустріч розпочалась сьогодні на "полях" заходів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), передають ЗМІ, повідомляє УНН.

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Держсекретар США Марко Рубіо прибув на форум АСЕАН у Малайзії, і, за даними росЗМІ, у Куала-Лумпурі наразі проводять діалог за участю Рубіо та представника російської дипломатії сергія лаврова.

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Це не перша зустріч Рубіо і лаврова - посадовці бачилися на переговорах росії та США в Ер-Ріяді в лютому 2025 року. Також держсекретар США і міністр закордонних справ рф проводили кілька телефонних розмов у наступні періоди часу.

Нагадаємо

Самозванець під видом держсекретаря США Марко Рубіо використовував голос штучного інтелекту для дзвінків високопосадовцям.

Марко Рубіо, глава Держдепу США, оголосив про санкції проти Франчески Альбанез, спецдоповідача Ради ООН з прав людини.

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