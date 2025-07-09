США запроваджують санкції проти спецдоповідача ООН: названо причину
Київ • УНН
Марко Рубіо, глава Держдепу США, оголосив про санкції проти Франчески Альбанез, спецдоповідача Ради ООН з прав людини. Причиною стали її дії, нібито спрямовані на спонукання Міжнародного кримінального суду до дій проти американських та ізраїльських посадовців.
Глава Держдепу США Марко Рубіо заявив про запровадження санкцій проти Спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Франчески Альбанез, передає УНН.
... запроваджую санкції проти Спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Франчески Альбанез за її незаконні та ганебні зусилля, спрямовані на спонукання Міжнародного кримінального суду до дій проти американських та ізраїльських посадовців, компаній та керівників
За словами американського дипломата, кампанію політичної та економічної війни, яку проводить Альбанез проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, більше не будуть.
Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону. Сполучені Штати продовжуватимуть вживати будь-яких заходів, які ми вважаємо необхідними для реагування на порушення закону та захисту нашого суверенітету та суверенітету наших союзників
Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта 12.05.25, 18:47 • 3391 перегляд
Доповнення
МКС видав ордери на арешт 21 листопада на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони, а також на одного з лідерів ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.
У лютому МКС повідомив, що ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, було скасовано після отримання достовірної інформації про його смерть.
Ізраїль, який не визнає юрисдикцію суду в Гаазі та заперечує вчинення воєнних злочинів у Газі, оскаржує ордери, видані проти Нетаньягу та Галанта.
У квітні апеляційна палата МКС постановила, що судді попередньої палати, яка видала ордери, повинні переглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності арештів.