США запроваджують санкції проти спецдоповідача ООН: названо причину

Глава Держдепу США Марко Рубіо заявив про запровадження санкцій проти Спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Франчески Альбанез, передає УНН.

... запроваджую санкції проти Спеціального доповідача Ради ООН з прав людини Франчески Альбанез за її незаконні та ганебні зусилля, спрямовані на спонукання Міжнародного кримінального суду до дій проти американських та ізраїльських посадовців, компаній та керівників - написав Рубіо на своїй сторінці в Х.

За словами американського дипломата, кампанію політичної та економічної війни, яку проводить Альбанез проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, більше не будуть.

Ми завжди будемо підтримувати наших партнерів у їхньому праві на самооборону. Сполучені Штати продовжуватимуть вживати будь-яких заходів, які ми вважаємо необхідними для реагування на порушення закону та захисту нашого суверенітету та суверенітету наших союзників - резюмував Рубіо.

Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта

Доповнення

МКС видав ордери на арешт 21 листопада на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони, а також на одного з лідерів ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

У лютому МКС повідомив, що ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, було скасовано після отримання достовірної інформації про його смерть.

Ізраїль, який не визнає юрисдикцію суду в Гаазі та заперечує вчинення воєнних злочинів у Газі, оскаржує ордери, видані проти Нетаньягу та Галанта.

У квітні апеляційна палата МКС постановила, що судді попередньої палати, яка видала ордери, повинні переглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності арештів.