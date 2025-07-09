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США вводят санкции против спецдокладчика ООН: названа причина

Киев • УНН

 • 237 просмотра

Марко Рубио, глава Госдепа США, объявил о санкциях против Франчески Альбанезе, спецдокладчика Совета ООН по правам человека. Причиной стали ее действия, якобы направленные на побуждение Международного уголовного суда к действиям против американских и израильских должностных лиц.

США вводят санкции против спецдокладчика ООН: названа причина

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил о введении санкций против Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанез, передает УНН.

... ввожу санкции против Специального докладчика Совета ООН по правам человека Франчески Альбанез за ее незаконные и позорные усилия, направленные на побуждение Международного уголовного суда к действиям против американских и израильских должностных лиц, компаний и руководителей 

- написал Рубио на своей странице в Х.

По словам американского дипломата, кампания политической и экономической войны, которую проводит Альбанез против Соединенных Штатов и Израиля, больше не будет.

Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону. Соединенные Штаты будут продолжать принимать любые меры, которые мы считаем необходимыми для реагирования на нарушения закона и защиты нашего суверенитета и суверенитета наших союзников

- резюмировал Рубио.

Израиль просит судей МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галланта12.05.25, 18:47 • 3391 просмотр

Дополнение

МУС выдал ордера на арест 21 ноября на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны, а также на одного из лидеров ХАМАС Ибрагима аль-Масри по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В феврале МУС сообщил, что ордер на арест аль-Масри, также известного как Мохаммед Дейф, был отменен после получения достоверной информации о его смерти.

Израиль, который не признает юрисдикцию суда в Гааге и отрицает совершение военных преступлений в Газе, оспаривает ордера, выданные против Нетаньяху и Галанта.

В апреле апелляционная палата МУС постановила, что судьи предыдущей палаты, выдавшей ордера, должны пересмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда и законности арестов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Марко Рубио
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
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