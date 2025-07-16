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Гончаренко обозвал Гетманцева "козлом" во время рассмотрения Радой вопроса о введении пошлины на экспорт сои и рапса

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

Гончаренко обозвал Гетманцева во время рассмотрения Радой вопроса о введении пошлины на экспорт сои и рапса.

Гончаренко обозвал Гетманцева "козлом" во время рассмотрения Радой вопроса о введении пошлины на экспорт сои и рапса

Скандал между народными депутатами от фракции "Европейская солидарность" и "Слуга народа" произошел в Верховной Раде из-за попытки председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики протянуть поправку, согласно которой экспорт сои и рапса будет облагаться 10%-ной пошлиной. Оппозиция заблокировала трибуну, и между Даниилом Гетманцевым и нардепом от "ЕС" Алексеем Гончаренко произошла словесная перепалка, пишет УНН.

Рада рассматривает законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения". Гончаренко требовал поставить на подтверждение поправку о введении пошлины на экспорт сои и рапса, мотивируя это тем, что в парламенте недостаточно голосов для ее поддержки, и что экспорт сои никак не касается промышленного загрязнения. Ему отказали, из-за чего фракция "ЕС" заблокировала трибуну, с которой в тот момент выступал Гетманцев.

Гончаренко заявил, что поправка Гетманцева - мошенничество. "Комитет, который возглавляет этот деятель (Гетманцев – ред.), который грабит Украину и рассказывает, что украинцы – это гуси, которых надо ощипать, он не имел права выносить (на голосование – ред.) никакого частичного (учета поправки – ред.). Он должен был сказать учесть да, или нет, а вместо этого делает какое-то шулерство", - заявил Гончаренко, выступая в Раде.

Нардеп обозвал Гетманцева. "А Гетманцев - козел. Свинюка", - прокричал Гончаренко. Тот в свою очередь передразнивал Гончаренко, находясь на трибуне. Произошла потасовка между нардепами.

Напомним

В одном из интервью Гетманцев заявил: "Что такое правильное налогообложение? Это искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал".

Позже в Киеве прошел перформанс "гусей" с требованием прекратить налоговое давление, организованное председателем налогового комитета Рады, на малый бизнес.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Даниил Гетманцев
Алексей Гончаренко
Слуга народа
Верховная Рада
Украина
Киев
Tesla
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