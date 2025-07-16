Гончаренко обізвав Гетманцева "козлом" під час розгляду Радою питання про введення мита на експорт сої та ріпаку

$41.820.01
48.800.09
ukenru
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
Ексклюзив
09:44 • 11278 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
09:05 • 25332 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Ексклюзив
07:08 • 43192 перегляди
Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри
16 липня, 03:38 • 58935 перегляди
Трамп заявив, що перші ракети Patriot уже відвантажуються союзникам
15 липня, 19:40 • 152022 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 206838 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
15 липня, 10:57 • 226644 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів
15 липня, 10:52 • 106650 перегляди
ВР схвалила продовження мобілізації - нардеп
15 липня, 10:23 • 127977 перегляди
2,5 мільйона на обвинуваченого у хабарництві: українці фінансують комфорт нардепа Кузьміних
Ексклюзив
15 липня, 07:14 • 76223 перегляди
Посилення тиску з боку Трампа не вплине на плани путіна - політолог
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2.7м/с
42%
745мм
Популярнi новини
Адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців після протестів16 липня, 01:28 • 26456 перегляди
Головний рабин України передав Келлогу подарунок для Трампа16 липня, 01:41 • 71114 перегляди
США і країни Європи встановили дедлайн для нової ядерної угоди з Іраном: деталі06:00 • 39243 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 45948 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили люди у військовій формі: справу розслідує ДБР
Ексклюзив
08:23 • 24656 перегляди
Публікації
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 152031 перегляди
Defence City на фінішній прямій до голосування: хто стане резидентом нової моделі підтримки оборонно-промислового комплексу?15 липня, 18:14 • 91894 перегляди
Понад пʼять місяців без рішення: маркетингові договори досі під забороною, а ринок чекає на чіткі правила15 липня, 16:31 • 95471 перегляди
Авіаційна галузь тримає небо: Україна може стати форпостом технологій або втратити ще одну стратегічну сферу
Ексклюзив
15 липня, 12:51 • 206842 перегляди
У скільки українцям обійдеться навчання за кордоном: топ-10 іноземних вишів15 липня, 10:57 • 226648 перегляди
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика09:55 • 13372 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі07:38 • 46947 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 50311 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 68352 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 97491 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Fox News
The New York Times
Шахед-136

Гончаренко обізвав Гетманцева "козлом" під час розгляду Радою питання про введення мита на експорт сої та ріпаку

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Гончаренко обізвав Гетманцева під час розгляду Радою питання про введення мита на експорт сої та ріпаку.

Гончаренко обізвав Гетманцева "козлом" під час розгляду Радою питання про введення мита на експорт сої та ріпаку

Скандал між народними депутатами від фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу" відбувся у Верховній Раді через спробу голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики протягнути поправку, відповідно якої експорт сої та ріпаку обкладатимуть 10%-им митом. Опозиція заблокувала трибуну, і між Данилом Гетманцевим та нардепом від "ЄС" Олексієм Гончаренко відбулася словесна перепалка, пише УНН.

Рада розглядає законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з ухваленням Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення". Гончаренко вимагав поставити на підтвердження поправку щодо введення мита на експорт сої та ріпаку, мотивуючи це тим, що у парламенті недостатньо голосів для її підтримки, і що експорт сої ніяк не стосується промислового забруднення. Йому відмовили, через що фракція "ЄС" заблокувала трибуну, з якої в той момент виступав Гетманцев.

Гончаренко заявив, що поправка Гетманцева - шахрайство. "Комітет, який очолює цей діяч (Гетманцев – ред.), який грабує Україну і розповідає, що українці – це гусі, яких треба обскубати, він не мав права виносити (на голосування – ред.) ніяке часткове (врахування поправки – ред.). Він мав сказати врахувати так, чи ні, а замість цього робить якесь шулєрство", - заявив Гончаренко, виступаючи в Раді.

Нардеп обізвав Гетманцева. "А Гетманцев - козел. Свинюка", - прокричав Гончаренко. Той своєю чергою перекривлював Гончаренка перебуваючи на трибуні. Відбулася штовханина між нардепами.

Нагадаємо

В одному з інтервʼю Гетманцев заявив: "Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав". 

Пізніше в Києві пройшов перформанс "гусей" з вимогою припинити податковий тиск, організований головою податкового комітету Ради, на малий бізнес.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
Данило Гетманцев
Олексій Гончаренко
Слуга народу
Верховна Рада України
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9