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Глава дипломатии ЕС подтвердил созыв экстренного саммита по Беларуси

Глава дипломатии ЕС подтвердил созыв экстренного саммита по Беларуси

Киев  •  УНН

 • 8984 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил созыв экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС в пятницу для обсуждения, в частности, ситуации в Беларуси. Об этом Боррель написал у себя в Twitter, передает УНН.

"В пятницу днем я созову внеочередное заседание Рады по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в Восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане", - сообщил глава дипломатии.

Ранее о созыве заседания сообщил МИД Польши.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%. Последняя 10 августа подала в ЦИК страны жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. Во вторник, 11 августа, стало известно, что Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

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