Голова дипломатії ЄС підтвердив скликання екстреного саміту щодо Білорусі

"У п'ятницю вдень я скличу позачергове засідання Ради з закордонних справ. Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в Східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - повідомив глава дипломатії.

Раніше про скликання засідання повідомило МЗС Польщі.



Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020