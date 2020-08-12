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Голова дипломатії ЄС підтвердив скликання екстреного саміту щодо Білорусі

Голова дипломатії ЄС підтвердив скликання екстреного саміту щодо Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив скликання екстреного засідання міністрів закордонних справ країн ЄС в п'ятницю для обговорення, зокрема, ситуації в Білорусі. Про це Боррель написав у себе в Twitter, передає УНН.

"У п'ятницю вдень я скличу позачергове засідання Ради з закордонних справ. Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в Східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - повідомив глава дипломатії.

Раніше про скликання засідання повідомило МЗС Польщі.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, що почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановська була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.

We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

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