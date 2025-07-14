Главный дипломат ЕС назвала 50-дневный ультиматум Трампа россии "очень долгим сроком"
Киев • УНН
Кая Каллас, главный представитель ЕС по иностранным делам, приветствовала жесткую позицию Дональда Трампа в отношении россии, но назвала 50-дневный ультиматум для наказания москвы "очень долгим". Трамп анонсировал суровые тарифы для рф, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине.
Главный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас приветствовала более жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении россии, но заявила, что 50-дневный ультиматум о наказании москвы был "очень долгим", передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
"Очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении россии", – сказала Каллас журналистам в понедельник.
"Он мил в разговорах, а ночью летят ракеты": Трамп заявил, что путин обманул всех, но не его14.07.25, 19:21 • 20706 просмотров
"С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они ежедневно убивают мирных жителей", – добавила она.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней