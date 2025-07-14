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Главный дипломат ЕС назвала 50-дневный ультиматум Трампа россии "очень долгим сроком"

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

Кая Каллас, главный представитель ЕС по иностранным делам, приветствовала жесткую позицию Дональда Трампа в отношении россии, но назвала 50-дневный ультиматум для наказания москвы "очень долгим". Трамп анонсировал суровые тарифы для рф, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня в Украине.

Главный дипломат ЕС назвала 50-дневный ультиматум Трампа россии "очень долгим сроком"

Главный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас приветствовала более жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении россии, но заявила, что 50-дневный ультиматум о наказании москвы был "очень долгим", передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

"Очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении россии", – сказала Каллас журналистам в понедельник.

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"С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если мы видим, что они ежедневно убивают мирных жителей", – добавила она.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
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