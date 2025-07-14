Головна дипломатка ЄС назвала 50-денний ультиматум Трампа росії "дуже довгим терміном"
Київ • УНН
Кая Каллас, головний представник ЄС із закордонних справ, привітала жорстку позицію Дональда Трампа щодо росії, але назвала 50-денний ультиматум для покарання москви "дуже довгим". Трамп анонсував суворі тарифи для рф, якщо протягом 50 днів не буде угоди про припинення вогню в Україні.
Головний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас привітала жорсткішу позицію президента США Дональда Трампа щодо росії, але заявила, що 50-денний ультиматум щодо покарання москви був "дуже довгим", передає УНН із посиланням на The Telegraph.
"Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо hосії", – сказала Каллас журналістам у понеділок.
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"З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів", – додала вона.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів