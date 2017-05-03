Глава ФБР: Россия является "самой большой угрозой среди наций на Земле"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что Россия продолжает вмешиваться в американскую политику даже после того, как Москва якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Об этом он сказал на слушаниях в сенате США, фрагмент которых опубликовал в Twitter журналист NBC News Брэд Джафф, передает УНН.
Как пишет "Газета.Ru", Дж.Коми согласился с тем, что Россия предоставляет убежище для киберпреступников.
Также сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил его, считает ли он, что Россия все еще вовлечена в американскую политику.
"Да", - отметил глава ФБР.
По словам Дж.Коми, Россия является "самой большой угрозой среди наций на Земле" для нашего демократического процесса, "учитывая их стремление и возможности".
Как сообщили ранее в Белом доме, между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся "очень хороший" телефонный разговор.
Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is "the greatest threat of any nation on Earth" to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj- Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 3 мая 2017 г.