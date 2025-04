Глава ФБР: Россия является "самой большой угрозой среди наций на Земле"

Как пишет "Газета.Ru", Дж.Коми согласился с тем, что Россия предоставляет убежище для киберпреступников.

Также сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил его, считает ли он, что Россия все еще вовлечена в американскую политику.

"Да", - отметил глава ФБР.

По словам Дж.Коми, Россия является "самой большой угрозой среди наций на Земле" для нашего демократического процесса, "учитывая их стремление и возможности".

Как сообщили ранее в Белом доме, между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся "очень хороший" телефонный разговор.

Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is "the greatest threat of any nation on Earth" to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj

- Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 3 мая 2017 г.