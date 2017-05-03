Глава ФБР: Росія є "найбільшою загрозою серед націй на Землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Глава Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі заявив, що Росія продовжує втручатися в американську політику навіть після того, як Москва нібито втручалася в президентські вибори 2016 року. Про це він сказав на слуханнях в сенаті США, фрагмент яких опублікував у Twitter журналіст NBC News Бред Джафф, передає УНН.
Як пише “Газета.Ru”, Дж.Комі погодився з тим, що Росія надає притулок для кіберзлочинців.
Також сенатор-республіканець Ліндсі Грем запитав його, чи вважає він, що Росія все ще залучена в американську політику.
“Так”, — зазначив глава ФБР.
За словами Дж.Комі, Росія є “найбільшою загрозою серед націй на Землі” для нашого демократичного процесу, “з огляду на їх прагнення і можливості”.
Як повідомили раніше у Білому домі, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова.
Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is “the greatest threat of any nation on Earth” to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 3 мая 2017 г.