Глава ФБР: Росія є "найбільшою загрозою серед націй на Землі"

Як пише “Газета.Ru”, Дж.Комі погодився з тим, що Росія надає притулок для кіберзлочинців.

Також сенатор-республіканець Ліндсі Грем запитав його, чи вважає він, що Росія все ще залучена в американську політику.

“Так”, — зазначив глава ФБР.

За словами Дж.Комі, Росія є “найбільшою загрозою серед націй на Землі” для нашого демократичного процесу, “з огляду на їх прагнення і можливості”.

Як повідомили раніше у Білому домі, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова.

Comey says Russia is still involved in American politics; Russia is “the greatest threat of any nation on Earth” to our democratic process pic.twitter.com/4ZJX9ufBVj

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 3 мая 2017 г.