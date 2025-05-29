Глава детективов БЭБ Ткачук озвучил количество ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов
13:16 • 43864 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 57333 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 76639 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 69636 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 126695 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 86114 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 115709 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 109179 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

28 мая, 10:11 • 114052 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
28 мая, 09:43 • 101754 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
74%
745мм
Популярные новости

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 83624 просмотра

В Газе голодные люди штурмовали склад ООН: есть погибшие - BBC

29 мая, 07:16 • 21193 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 75844 просмотра

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

29 мая, 07:57 • 36752 просмотра

Порноскандал с видео с OnlyFans спровоцировал отставку в политикуме Финляндии

29 мая, 09:56 • 23728 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

13:16 • 43889 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 126734 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 176020 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 252818 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 263443 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Андрей Сибига

Лісовий Оксен Васильович

Виталий Кличко

Урсула фон дер Ляйен

Роберт Ф. Кеннеди-младший

Актуальные места

Киев

Нидерланды

Харьковская область

Европа

Португалия

Реклама
УНН Lite

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 76372 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 84126 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 99802 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 158672 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 96042 просмотра
Актуальное

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хирургическая система Da Vinci

ТикТок

Глава детективов БЭБ Ткачук озвучил количество ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

БЭБ инициирует создание Центра противодействия налоговым правонарушениям для борьбы с уклонением от уплаты налогов. По оценкам, злоупотребления ФЛП приводят к потерям бюджета в 70 млрд грн.

Глава детективов БЭБ Ткачук озвучил количество ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы

В Украине существует более 50 тысяч ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Об этом во время совещания с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук, передает УНН.

По его словам, использование таких счетов в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно. Для эффективного противодействия таким возможным потерям бюджета в БЭБ предлагают совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям. 

У нас уже есть общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы

 - отметил во время выступления Ткачук. 

Предложение поддержали все участники совещания, в частности Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин отметил, что ведомство полностью готово к такому сотрудничеству, ведь преодолеть современные вызовы в борьбе с экономической преступностью возможно только скоординировав усилия. 

Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Поэтому я поддерживаю идею создания координационного центра 

- резюмировал Пронин.

Также во время мероприятия и.о. директора БЭБ Сергей Перхун сообщил, что сейчас в рабочем порядке между институтами уже налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. В уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в течение этого года остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, имеющих признаки "фиктивности".

В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, необходимые для запуска Центра - документальное оформление, создание рабочей группы и наработка дорожной карты на уровне экспертов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственная налоговая служба Украины
Украина
Brent
$63.55
Bitcoin
$107,656.30
S&P 500
$5,883.59
Tesla
$363.45
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,335.10
Ethereum
$2,672.44