Глава детективов БЭБ Ткачук озвучил количество ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы

В Украине существует более 50 тысяч ФЛП, которые вовлечены в противоправные схемы. Преимущественно это молодежь, то есть студенты, которые за вознаграждение предоставляют свои электронные ключи для открытия банковских счетов, которые в дальнейшем используются для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Об этом во время совещания с руководством Государственной службы финансового мониторинга Украины и Государственной налоговой службы Украины сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук, передает УНН.

По его словам, использование таких счетов в комплексе с использованием персональных данных владельцев может позволить уменьшить уплату налогов предприятиями реального сектора экономики ориентировочно на 70 млрд грн ежегодно. Для эффективного противодействия таким возможным потерям бюджета в БЭБ предлагают совместно с ГНС и Финмоном создать Центр противодействия налоговым правонарушениям.

У нас уже есть общие положительные наработки в этой сфере, поэтому хотелось бы их масштабировать. Создание Центра противодействия налоговым правонарушениям позволит это сделать и внедрить финансово-налоговый мониторинг предприятий, чтобы повысить эффективность нашей работы - отметил во время выступления Ткачук.

Предложение поддержали все участники совещания, в частности Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин отметил, что ведомство полностью готово к такому сотрудничеству, ведь преодолеть современные вызовы в борьбе с экономической преступностью возможно только скоординировав усилия.

Мы постоянно ищем алгоритмы улучшения собственной эффективности и налаживания коммуникаций с другими государственными органами. С момента заключения Меморандума результативность нашего взаимодействия заметно улучшилась. Поэтому я поддерживаю идею создания координационного центра - резюмировал Пронин.

Также во время мероприятия и.о. директора БЭБ Сергей Перхун сообщил, что сейчас в рабочем порядке между институтами уже налажен постоянный обмен аналитической информацией, что позволяет оперативно останавливать подозрительные транзакции. В уголовных производствах БЭБ решениями Госфинмониторинга только в течение этого года остановлено почти 30 млн грн на банковских счетах предприятий, имеющих признаки "фиктивности".

В конце встречи участники обсудили дальнейшие шаги, необходимые для запуска Центра - документальное оформление, создание рабочей группы и наработка дорожной карты на уровне экспертов.