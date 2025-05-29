Голова детективів БЕБ Ткачук озвучив кількість ФОПів, які залучені до протиправних схем

В Україні існує понад 50 тисяч ФОПів, які залучені до протиправних схем. Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електроні ключі для відкриття банківських рахунків, які надалі використовуються для ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих незаконним шляхом. Про це під час наради з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу України та Державної податкової служби України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, передає УНН.

За його словами, використання таких рахунків в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектору економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно. Задля ефективної протидії таким можливим втратам бюджету у БЕБ пропонують спільно з ДПС та Фінмоном створити Центр протидії податковим правопорушенням.

Ми вже маємо спільні позитивні напрацювання у цій сфері, тож хотілося б їх масштабувати. Створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить це зробити та впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність нашої роботи - зазначив під час виступу Ткачук.

Пропозицію підтримали всі учасник наради, зокрема Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін наголосив, що відомство повністю готово до такої співпраці, адже подолати сучасні виклики в боротьбі з економічною злочинністю можливо тільки скоординувавши зусилля.

Ми постійно шукаємо алгоритми покращення власної ефективності та налагодження комунікацій з іншими державними органами. З моменту укладення Меморандуму результативність нашої взаємодії помітно покращилась. Тому я підтримую ідею створення координаційного центру - резюмував Пронін.

Також під час заходу в.о. директора БЕБ Сергій Перхун повідомив, що наразі в робочому порядку між інституціями вже налагоджено постійний обмін аналітичною інформацією, що дозволяє оперативно зупиняти підозрілі транзакції. У кримінальних провадженнях БЕБ рішеннями Держфінмоніторингу лише протягом цього року зупинено майже 30 млн грн на банківських рахунках підприємств, які мають ознаки "фіктивності".

Наприкінці зустрічі учасники обговорили подальші кроки, потрібні для запуску Центру- документальне оформлення, створення робочої групи та напрацювання дорожньої карти на рівні експертів.