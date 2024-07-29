Глава АРМА объяснила, почему обвинила владельца "Гулливера" Полищука в связях с "кремлевской верхушкой"

Киев • УНН
Елена Дума, глава АРМА, объяснила, что информацию о связях Виктора Полищука с "кремлевской верхушкой" она увидела в СМИ. Полищук подал иск о защите чести и достоинства, отрицая эти обвинения.
Глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума обвинила украинского бизнесмена Виктора Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ. Об этом говорится в ответе руководительницы агентства на запрос УНН.
Сообщаем, что информация о связях Полищука и его жены с "кремлевской верхушкой" не является тайной для общества и освещена на различных веб-ресурсах, и социальных сетях,
В качестве примера, Елена Дума привела статьи на "Радио Свобода", Forbes.ua, Espreso.tv и Politeka.net.
При наличии исков по этому основанию в первую очередь необходимо обратиться к первоисточнику и происхождению этой информации,
Контекст
Ранее стало известно, что бизнесмен Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации.
В комментарии УНН Виктор Полищук объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления руководителя АРМА Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Он заявил, что эта информация является выдуманной и не соответствует действительности.
Добавим
В начале июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора и разрешил передачу комплекса "Гулливер" в управление АРМА. Однако, представители "Гулливера" заявляют, что такое решение грубо нарушает процессуальные и материальные нормы права и фактически означает захват бизнеса при содействии правоохранительных и силовых органов.
Пока неизвестно, как эта ситуация будет развиваться дальше, ведь представители компании-владельца комплекса в судах доказывают безосновательность и незаконность такого решения.