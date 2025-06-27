Генштаб: половина боев сегодня - на Покровском и Лиманском направлениях

Половина из 69 боев на фронте с начала текущих суток произошла на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 27 июня в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 69 - сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, наносят поражения по районам приграничных с рф населенным пунктам, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Богданово Черниговской области; Заречное, Прогресс, Покровка, Марьино, Угроиды, Великая Писаревка, Горки, Белая Береза, Петрушевка, Кучеровка, Миропольское, Новая Гута, Проходы Сумской области; Тимофеевка, Возрожденовское Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили восемь атак захватчиков. Также враг нанес 7 авиационных ударов, применив при этом 12 управляемых авиационных бомб, и совершил 171 обстрел.

Две атаки отразили украинские воины в районах населенных пунктов Волчанск и Петропавловка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг один раз пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районе Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 11 раз атаковал в районах Редкодуба, Торского и в направлениях Грековки, Шандриголового, Нового Мира.

На Сиверском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Марково, Предтечино и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал позиции наших войск в сторону Александро-Калиново и Русинового Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Промень, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Ударам российскими управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Полтавка и Мирноград.

На Новопавловском направлении наши оборонцы отражали атаки врага в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Ялты, Комара. Пять из восьми наступательных действий врага отбиты, три боестолкновения продолжается.

На Гуляйпольском направлении от начала суток боестолкновений не происходило.

На Ореховском направлении враг нанес удар неуправляемыми ракетами по Каменскому.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага