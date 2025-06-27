Генштаб: половина боїв сьогодні - на Покровському та Лиманському напрямках

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
13:18 • 2920 перегляди
Зеленський ввів нові санкції: що передбачається
Ексклюзив
13:01 • 28899 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
10:27 • 26491 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 45952 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 46519 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:07 • 46323 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 210918 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 137273 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 108467 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 122904 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+23°
2.5м/с
57%
748мм
Популярнi новини
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 152213 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні27 червня, 06:13 • 65542 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову27 червня, 06:15 • 62728 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:3009:20 • 49621 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 35375 перегляди
Публікації
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 18472 перегляди
Нові санкції ЄС проти рф затримуються: чому так відбувається і наскільки обмеження впливають на економіку рф
Ексклюзив
13:01 • 28908 перегляди
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 35584 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку27 червня, 05:36 • 152475 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 210920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Алі Хаменеї
Умєров Рустем Енверович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китайська Народна Республіка
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Перша леді Північної Кореї з'явилася на публіці з сумочкою, схожою на Gucci14:27 • 88 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії13:17 • 18472 перегляди
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 20045 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 93578 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 124787 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
С-400
F-35 Lightning II
Tesla Model Y

Генштаб: половина боїв сьогодні - на Покровському та Лиманському напрямках

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Половина з 69 бойових зіткнень на фронті за добу відбулася на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог також завдав авіаударів та обстрілів по прикордонних районах України.

Генштаб: половина боїв сьогодні - на Покровському та Лиманському напрямках

Половина з 69 боїв на фронті з початку поточної доби сталася на Покровському та Лиманському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 27 червня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 69

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, завдають ураження по районах прикордонних з рф населеним пунктам, артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Богданове Чернігівської області; Зарічне, Прогрес, Покровка, Мар’їне, Угроїди, Велика Писарівка, Гірки, Біла Береза, Петрушівка, Кучерівка, Миропільське, Нова Гута, Проходи Сумської області; Тимофіївка, Відродженівське Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили вісім атак загарбників. Також ворог завдав 7 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 12 керованих авіаційних бомб, та здійснив 171 обстріл.

Дві атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Вовчанськ та Петропавлівка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 11 разів атакував у районах Рідкодуба, Торського та в напрямках Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили ворожу атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі спроби просуватись вперед поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в бік Олександро-Калинового та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ударів російськими керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти Полтавка та Мирноград.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Ялти, Комара. П’ять з восьми наступальних дій ворога відбито, три боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби боєзіткнень не відбувалось.

На Оріхівському напрямку ворог завдав удару некерованими ракетами по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27.06.25, 07:26 • 43943 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9