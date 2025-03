Генсек ООН призвал "дать власть женщинам"

"Мы живем в мире, где доминируют мужчины и в культуре которого доминируют мужчины. Это касается как правительств, государственных органов и частного сектора, так и международных организаций, подобных ООН. Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос власти. И поэтому наша самая главная задача - дать власть женщинам", - сказал он.

Гутерриш добавил, что организация достигла паритета в группе старших руководителей и намерена добиваться его на уровне руководителей ООН во всех странах.

Напомним, сегодня в мире отмечают Международный женский день.

We live in a male-dominated world with a male-dominated culture. The time is now for gender equality. https://t.co/ugJw5pjdrg pic.twitter.com/nSeswrDs6P

- António Guterres (@antonioguterres) 7 марта 2018