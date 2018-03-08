Генсек ООН закликав "дати владу жінкам"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш записав відеозвернення до Міжнародного жіночого дня, де закликав дати владу жінкам, передає УНН.
“Ми живемо в світі, де домінують чоловіки і в культурі якого домінують чоловіки. Це стосується як урядів, державних органів і приватного сектора, так і міжнародних організацій, подібних ООН. Таким чином, головне питання гендерної рівності — це питання влади. І тому наша найголовніша задача — дати владу жінкам”, — сказав він.
Гутерріш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників і має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах.
Нагадаємо, сьогодні у світі святкують Міжнародний жіночий день.
We live in a male-dominated world with a male-dominated culture. The time is now for gender equality. https://t.co/ugJw5pjdrg pic.twitter.com/nSeswrDs6P— António Guterres (@antonioguterres) 7 березня 2018 р.