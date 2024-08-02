Европейские цены на природный газ росли на торгах четыре сессии подряд, на фоне того, как растущие геополитические риски на Ближнем Востоке подпитывали опасения по поводу поставок топлива, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Бенчмарки на поставки в сентябре выросли в среду на 2,2%, установившись на пятинедельном максимуме для контракта на фоне того, как трейдеры обеспокоены своей способностью создать запасы на зиму.

Как отмечается, ХАМАС заявил, что Израиль убил его политического лидера в результате авиаудара по Тегерану, что побудило Иран ответить, что он "стремится отомстить". Эскалация еще больше обостряет ситуацию в богатом энергоресурсами регионе в период усиления глобальной конкуренции за сжиженный природный газ, указывает издание.

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По данным отслеживания судов, в июле поставки СПГ в Европу были примерно на 30% ниже среднего. Между тем перебои на норвежских месторождениях еще больше ухудшили ситуацию на рынке. В то время, как хранилища континента хорошо заполнены для этого времени года, жаркая погода увеличивает спрос на кондиционирование воздуха.

Фьючерсы на газ на сентябрь закрылись на уровне 35,87 евро за мегаватт-час на хабе Title Transfer Facility в Нидерландах 31 июля.

"Дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке показывает, как быстро TTF может подскочить за день", - сказала Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank.

Chevron Corp. заявила, что ее объекты в Израиле полностью работоспособны и продолжают поставлять газ местным и региональным потребителям из резервуаров Левиафан и Тамар.

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