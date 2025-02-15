G7 связала новые санкции против рф с ее участием в мирных переговорах - Reuters

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в субботу, 15 февраля, договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности и связали будущие санкции против рф с "добросовестным" участием москвы в переговорах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, начнет ли российская федерация реальные, добросовестные усилия по окончанию войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой стране", - говорится в заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Участники G7, в которую также входят Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Великобритания и ЕС, отметили свою готовность работать вместе, чтобы помочь достичь прочного мира, и "необходимость разработки надежных гарантий безопасности, чтобы война не началась снова".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для достижения соглашения о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции против России и позволило бы ее военным перегруппироваться.

путин хочет переговоров не для прекращения войны, а для паузы и снятия санкций - Зеленский