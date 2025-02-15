G7 связала новые санкции против рф с ее участием в мирных переговорах - Reuters

ukenru
Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 59472 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 86543 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 99742 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 161929 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 229210 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 167290 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 160772 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 141448 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 126671 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 123176 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

Погода в Украине резко изменится: что ждет все регионы 15 февраля

15 февраля, 06:20 • 60099 просмотра
Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике

Один из самых разыскиваемых преступников Европы найден мертвым в Мексике

15 февраля, 06:48 • 40480 просмотра
Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП в Молдове: что известно о пострадавших

Автобус Киев-Кишинев попал в ДТП в Молдове: что известно о пострадавших

15 февраля, 06:55 • 42880 просмотра
Спасатели продолжают тушение на НБК Чернобыльской АЭС

Спасатели продолжают тушение на НБК Чернобыльской АЭС

15 февраля, 07:08 • 29765 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 102734 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 124981 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 229212 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 180905 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 184220 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 260767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 102734 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 134293 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 133211 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 139169 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 150442 просмотра
Актуальное
G7 связала новые санкции против рф с ее участием в мирных переговорах - Reuters

G7 связала новые санкции против рф с ее участием в мирных переговорах - Reuters

Киев  •  УНН

 • 8831 просмотра

Read in English

Министры G7 договорились о совместной работе над мирным соглашением для Украины с гарантиями безопасности. Новые санкции против рф будут зависеть от ее «добросовестного» участия в переговорах по завершению войны.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" в субботу, 15 февраля, договорились продолжить совместную работу по достижению прочного мирного соглашения для Украины с надежными гарантиями безопасности и связали будущие санкции против рф с "добросовестным" участием москвы в переговорах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, начнет ли российская федерация реальные, добросовестные усилия по окончанию войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенной, независимой стране", - говорится в заявлении министров иностранных дел G7 по итогам встречи в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Участники G7, в которую также входят Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Великобритания и ЕС, отметили свою готовность работать вместе, чтобы помочь достичь прочного мира, и "необходимость разработки надежных гарантий безопасности, чтобы война не началась снова".

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для достижения соглашения о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции против России и позволило бы ее военным перегруппироваться. 

путин хочет переговоров не для прекращения войны, а для паузы и снятия санкций - Зеленский15.02.25, 10:45 • 19999 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
germaniyaГермания
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы