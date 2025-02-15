G7 пов'язала нові санкції проти рф з її участю в мирних переговорах - Reuters

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" в суботу, 15 лютого, домовились продовжити спільну роботу з досягнення міцної мирної угоди для України з надійними гарантіями безпеки і пов'язали майбутні санкції проти рф з "сумлінною" участю москви в переговорах. Про це пише Reuters, передає УНН.

"Будь-які нові, додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи розпочне російська федерація реальні, сумлінні зусилля по закінченню війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній країні", - ідеться в заяві міністрів закордонних справ G7 за підсумками зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Учасники G7, до якої також входять Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія, Велика Британія та ЄС, наголосили на своїй готовності працювати разом, щоб допомогти досягти міцного миру, і на "необхідності розроблення надійних гарантій безпеки, щоб війна не почалася знову".

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися.

путін хоче переговорів не для припинення війни, а для паузи і зняття санкцій - Зеленський