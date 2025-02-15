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15 березня, 19:03 • 119469 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178849 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144603 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136532 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116148 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107293 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102738 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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G7 пов'язала нові санкції проти рф з її участю в мирних переговорах - Reuters

G7 пов'язала нові санкції проти рф з її участю в мирних переговорах - Reuters

Київ • УНН

 • 24609 перегляди

Міністри G7 домовились про спільну роботу над мирною угодою для України з гарантіями безпеки. Нові санкції проти РФ залежатимуть від її "сумлінної" участі в переговорах щодо завершення війни.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" в суботу, 15 лютого, домовились продовжити спільну роботу з досягнення міцної мирної угоди для України з надійними гарантіями безпеки і пов'язали майбутні санкції проти рф з "сумлінною" участю москви в переговорах. Про це пише Reuters, передає УНН.

"Будь-які нові, додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи розпочне російська федерація реальні, сумлінні зусилля по закінченню війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній країні", - ідеться в заяві міністрів закордонних справ G7 за підсумками зустрічі в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Учасники G7, до якої також входять Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія, Велика Британія та ЄС, наголосили на своїй готовності працювати разом, щоб допомогти досягти міцного миру, і на "необхідності розроблення надійних гарантій безпеки, щоб війна не почалася знову".

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну, а для досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти росії та дозволила б її військовим перегрупуватися. 

путін хоче переговорів не для припинення війни, а для паузи і зняття санкцій - Зеленський15.02.25, 10:45 • 24393 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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