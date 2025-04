Fox News: в результате стрельбы в торговом центре в США ранены четыре человека

По данным телеканала, один из стрелявших задержан, второй объявлен в розыск.

Сотрудники органов правопорядка провели эвакуацию посетителей из зоны ТЦ, отведенной для предприятий общественного питания. Отель Gaylord, расположенный в непосредственной близости от места происшествия, закрыт.

В этом же городе 22 апреля мужчина, вооруженный автоматической винтовкой AR-15, открыл стрельбу по посетителям одного из ресторанов сети Waffle House. Два человека были застрелены у входа в ресторан, еще двое — в помещении. В тот момент, когда злоумышленник перезаряжал оружие, один из посетителей смог выхватить у него винтовку. Преступник, появился в ресторан в одном жилете зеленого цвета, исчез и был обнаружен в лесополосе недалеко от города.

Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 3 травня 2018 р.

Как сообщал УНН, в Лондоне один человек погиб в результате стрельбы.