Fox News: в результаті стрілянини в торговому центрі у США поранені чотири людини

За даними телеканалу, один з тих, хто стріляв затриманий, другий оголошений в розшук.

Співробітники органів правопорядку провели евакуацію відвідувачів із зони ТЦ, відведеної для підприємств громадського харчування. Готель Gaylord, розташований в безпосередній близькості від місця події, закритий.

У цьому ж місті 22 квітня чоловік, озброєний автоматичною гвинтівкою AR-15, відкрив стрілянину по відвідувачах одного з ресторанів мережі Waffle House. Двоє людей були застрелені біля входу в ресторан, ще двоє — в приміщенні. У той момент, коли зловмисник перезаряджав зброю, один з відвідувачів зумів вихопити у нього гвинтівку. Злочинець, що з’явився в ресторан в одному жилеті зеленого кольору, зник і був виявлений в лісосмузі неподалік від міста.

Our personnel is on scene at Opry Mills Mall. One patient transported to Vanderbilt in Critical Condition. pic.twitter.com/kPHyK2sU11

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) 3 травня 2018 р.

Як повідомляв УНН, у Лондоні одна людина загинула в результаті стрілянини.