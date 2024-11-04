Финансирование природоохранной деятельности среди стран мира «пробуксовывает», поскольку лимит государственных средств достигнут

На COP16 ищут частный капитал для заполнения пробела в финансировании сохранения природы во всем мире.

Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Ряд богатых стран, вероятно, достигли лимита в том, сколько они готовы платить за сохранение природы во всем мире. На переговорах COP16 в Кали, Колумбия, страны не смогли выяснить, как они будут мобилизовать 200 миллиардов долларов США ежегодно на охрану природы до 2030 года.

Государственные средства уже использованы настолько, насколько мы можем. Теперь мы должны искать другие источники финансирования - сказала журналистам на саммите Флорика Финк-Хойер, генеральный директор Европейского Союза по вопросам окружающей среды.

По поводу частного капитала:

Делегаты саммита COP16 согласовали план взимания платы с фармацевтических и других компаний за использование генетической информации в исследованиях и разработке новых коммерческих продуктов.

По оценкам экспертов, план может приносить около 1 миллиарда долларов ежегодно.

Но это все равно не покрывает миллиардов, необходимых для того, чтобы остановить разрушение экосистем, таких как тропические леса Амазонки или коралловые рифы. Мир должен разработать способы привлечения частных инвестиций в проекты, способствующие сохранению природы, отмечает Маркос Нето, директор по вопросам глобальной политики Программы развития ООН.

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Пока что на COP16 Генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал от стран новых взносов в Глобальный рамочный фонд биоразнообразия.

По данным Reuters, страны пообещали сделать 163 миллиона долларов взносов в фонд, доведя общие взносы примерно до 400 миллионов долларов. Но все равно, это оказывается недостаточный вклад в достижение цели 30 миллиардов долларов от стран к 2030 году.

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