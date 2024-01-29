Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине
Киев • УНН
ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.
ЕС "саботирует" экономику Венгрии, если страна заблокирует помощь Украине на саммите на следующей неделе. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.
Детали
Издание называет план, который сейчас разрабатывается, "сильной эскалацией" конфликта вокруг пакета ЕС по Украине.
По данным газеты, стратегия предусматривает явное нацеливание на экономические слабости Венгрии, ослабление валюты страны и принудительное падение доверия инвесторов. Цель - нанести ущерб рынку труда и росту Венгрии, если власти в Будапеште не снимут свое вето на помощь Киеву.
Напомним,
На декабрьском саммите премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине 50 миллиардов евро на четыре года.
В пятницу пятеро дипломатов ЕС сообщили Politico, что, возможно, было бы целесообразно лишить Венгрию права голоса в ЕС в соответствии с так называемой статьей 7. Таким образом Венгрия может быть лишена права принимать решения в Совете министров.
Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии25 январь 2024, 10:38 • 24481 просмотр
Financial Times: ЕС накажет Венгрию финансово, если Орбан заблокирует пакет помощи Украине
ЕС рассматривает планы финансового наказания Венгрии, если она продолжит блокирование пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Возможные меры включают ослабление венгерской валюты и подрыв доверия инвесторов, чтобы нанести ущерб ее экономике.
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