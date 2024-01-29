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Financial Times: ЄС покарає Угорщину фінансово, якщо Орбан заблокує пакет допомоги Україні

Financial Times: ЄС покарає Угорщину фінансово, якщо Орбан заблокує пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 110302 перегляди

ЄС розглядає плани фінансового покарання Угорщини, якщо вона продовжить блокування пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Можливі заходи включають ослаблення угорської валюти та підрив довіри інвесторів, щоб завдати шкоди її економіці.

ЄС "саботує" економіку Угорщини, якщо країна заблокує допомогу Україні на саміті наступного тижня. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Видання називає план, який зараз розробляється, "сильною ескалацією" конфлікту навколо пакета ЄС щодо України.

За даними газети, стратегія передбачає явне націлювання на економічні слабкості Угорщини, послаблення валюти країни та примусове падіння довіри інвесторів. Мета – завдати шкоди ринку праці та зростанню Угорщини, якщо влада в Будапешті не зніме своє вето на допомогу Києву.

Нагадаємо

На грудневому саміті прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні 50 мільярдів євро на чотири роки.

У п’ятницю п’ятеро дипломатів ЄС повідомили Politico, що, можливо, було б доцільно позбавити Угорщину права голосу в ЄС відповідно до так званої статті 7. Таким чином Угорщина може бути позбавлена права приймати рішення в Раді міністрів.

Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії25.01.24, 12:38 • 27361 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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