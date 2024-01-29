Financial Times: ЄС покарає Угорщину фінансово, якщо Орбан заблокує пакет допомоги Україні

ЄС "саботує" економіку Угорщини, якщо країна заблокує допомогу Україні на саміті наступного тижня. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Видання називає план, який зараз розробляється, "сильною ескалацією" конфлікту навколо пакета ЄС щодо України.

За даними газети, стратегія передбачає явне націлювання на економічні слабкості Угорщини, послаблення валюти країни та примусове падіння довіри інвесторів. Мета – завдати шкоди ринку праці та зростанню Угорщини, якщо влада в Будапешті не зніме своє вето на допомогу Києву.

Нагадаємо

На грудневому саміті прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні 50 мільярдів євро на чотири роки.

У п’ятницю п’ятеро дипломатів ЄС повідомили Politico, що, можливо, було б доцільно позбавити Угорщину права голосу в ЄС відповідно до так званої статті 7. Таким чином Угорщина може бути позбавлена права приймати рішення в Раді міністрів.

Угорщина сигналізує щодо зняття вето на 50 млрд євро від ЄС для України - голова МЗС Фінляндії