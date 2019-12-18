Фаны "Райо Вальекано" атаковали авто и обозвали президента клуба из-за поддержки Зозули

По данным издания, фанаты группой около 30 человек окружили автомобиль президента и нанесли ущерб автомобилю, выкрикивая при этом разные оскорбления. Причиной этого стало то, что Преса встал на защиту украинца Зозули после оскорблений со стороны болельщиков своего клуба в крайнем поединке команд.

Вице-президент клуба Хосе Мария Сарда выразил свое возмущение действиями ультрас.

“Еще на стадионе они выкрикивали „Мартин Пресса — сукин сын“. Нельзя позволять похожего произвол. Мы едва покинули автомобиль”, — отметил президент клуба.

Как сообщал УНН, действия фанатов “Райо Вальекано” привели к срыву матча с “Альбасете”, а Преса выступил с критикой из-за действий болельщиков в сторону Зозули.