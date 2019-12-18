Фани "Райо Вальєкано" атакували авто та обізвали президента клубу через підтримку Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент клубу іспанської Сегунди “Райо Вальєкано” Мартін Преса став жертвою угрупування фанатів свого клубу “буканерос”, яке не раз виступало з образливими вигуками в бік форварда “Альбасете” Романа Зозулю, повідомляє УНН з посиланням на Marca.
За даними видання, фанати групою близько 30 осіб оточили автомобіль президента і завдали шкоди автомобілю, вигукуючи при цьому різні образи. Причиною цього стало те, що Преса став на захист українця Зозулі після образ з боку фанів свого клубу в крайньому поєдинку команд.
Віце-президент клубу Хосе Марія Сарда висловив своє обурення діями ультрас.
“Ще на стадіоні вони вигукували „Мартін Преса — сучий син“. Не можна дозволяти схожого свавілля. Ми ледь покинули автомобіль”, — відзначив президент клубу.
Як повідомляв УНН, дії фанатів “Райо Вальєкано” призвели до зриву матчу з “Альбасете”, а Преса виступив з критикою через дії уболівальників в бік Зозулі.