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Фани "Райо Вальєкано" атакували авто та обізвали президента клубу через підтримку Зозулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент клубу іспанської Сегунди “Райо Вальєкано” Мартін Преса став жертвою угрупування фанатів свого клубу “буканерос”, яке не раз виступало з образливими вигуками в бік форварда “Альбасете” Романа Зозулю, повідомляє УНН з посиланням на Marca.

За даними видання, фанати групою близько 30 осіб оточили автомобіль президента і завдали шкоди автомобілю, вигукуючи при цьому різні образи. Причиною цього стало те, що Преса став на захист українця Зозулі після образ з боку фанів свого клубу в крайньому поєдинку команд.

Віце-президент клубу Хосе Марія Сарда висловив своє обурення діями ультрас.

“Ще на стадіоні вони вигукували „Мартін Преса — сучий син“. Не можна дозволяти схожого свавілля. Ми ледь покинули автомобіль”, — відзначив президент клубу.

Як повідомляв УНН, дії фанатів “Райо Вальєкано” призвели до зриву матчу з “Альбасете”, а Преса виступив з критикою через дії уболівальників в бік Зозулі.

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