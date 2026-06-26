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Факты насилия в полку "Скеля" были и раньше - ГБР сообщило о нескольких производствах

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

В 425-м штурмовом полку "Скеля" ранее тоже фиксировались факты превышения полномочий с насилием - они стали известны благодаря родственникам пострадавших. ГБР зарегистрировало новое производство после медиа-публикаций.

Факты насилия в полку "Скеля" были и раньше - ГБР сообщило о нескольких производствах

Факты правонарушений в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" Вооруженных Сил Украины фиксировались и ранее. В частности, было открыто два уголовных производства по факту превышения полномочий с физическим насилием. Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает УНН.

Детали

По словам Сапьян, эти факты стали известны благодаря родственникам пострадавших. Она отметила, что соответствующую информацию можно отправить в ГБР даже анонимно.

Эти производства продолжаются до судебного расследования на сегодняшний день, а после того, как появился материал в медиа, ГБР зарегистрировало уголовное производство

- заявила представительница.

Она добавила: это не означает, что все изложенные факты в медиа уже подтвердились, а у ГБР обязаны все эти факты проверить.

Основной задачей в этой ситуации является установление не эмоциональной, а юридической картины событий.

Это довольно кропотливая работа, будет общение непосредственно с военнослужащими, с командирами, со всеми свидетелями, будет анализироваться и служебная документация, и медицинские документы. Для нас важнее - это не скорость, а объективно установить обстоятельства всех этих событий и привлечь виновных к ответственности

- отметила Сапьян.

Напомним

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скеля". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля". Дмитрий Лубинец также обратился в ГБР для расследования возможных нарушений прав военных.

На время расследования командира полка "Скеля" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей.

Евгений Устименко

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