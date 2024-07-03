Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы украинских городов можно остановить большим количеством систем ПВО и более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, передает УНН.

Зеленский отметил, что весь этот день в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. Более пятидесяти человек пострадали, всем оказывается необходимая помощь. По состоянию на это время известно о пяти погибших - мои соболезнования родным и близким. В Днепре повреждены дома, больница, предприятие. Были также ракетные удары по другим нашим регионам, управляемые авиабомбы - по Харькову и по нашим фронтовым позициям.

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"Все это можем остановить только одним - только большим количеством систем ПВО, только более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, по их авиабазам. Обо всем этом активно говорим с партнерами - на всех уровнях. Готовимся к саммиту НАТО в Вашингтоне, в частности с точки зрения "Петриотов" для Украины", - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

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