Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро

Эстония предложила план финансирования для Украины на 120 миллиардов евро в год. В Таллинне считают лучшим способом для достижения этой цели - это заимствования на финансовых рынках или взятие из национальных бюджетов, передает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Как заявил постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм, выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине - "приблизительная цифра, которой должно хватить Украине для победы в войне".

В интервью с Euractiv Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована путем еврооблигаций - Европейская комиссия может привлечь средства на финансовых рынках и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии.

В течение последних нескольких месяцев эстонские политики и чиновники неоднократно заявляли, что для победы Украины в войне необходимо, чтобы западные союзники инвестировали 0,25 % своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.

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В стратегии подробно описано, на что будут потрачены деньги, в основном на оборонное оборудование и боеприпасы.

"Если бы 50 с лишним стран, входящих в возглавляемую США коалицию "Рамштайн", которая оказывает военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составляло бы "более 120 миллиардов евро в год", - заявил Салм.

Он также предупредил, что даже если деньги начнут поступать сейчас, результаты можно будет увидеть почти через год. По его словам, необходимо будет еще около девяти месяцев, чтобы обеспечить поставки до нужного уровня

Салм отметил, что западные союзники тратят на войну вдвое меньше, чем россия сейчас: "5,5 миллиарда долларов от Запада, 10 миллиардов долларов от России".

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По мнению эстонцев, выделение 0,25 % ВВП для Украины является "доступным" и дает понять, что западные страны не превышают их возможностей, "что помогает немного избавиться от пораженческого настроения и показывает, что на самом деле от нас требуется очень мало усилий, чтобы Украина выиграла войну", даже без участия США.

Эта цифра составляет 1/8 расходов стран "Рамштайна" на Украину, согласно проведенному страной анализу.

По словам эстонского чиновника, еврооблигации могли бы стать средством для получения доступа к деньгам как можно раньше.

"Несколько стран заявили, что это будет не по карману, и именно здесь в игру вступает обсуждение еврооблигаций, в котором есть элемент солидарности", - предложил Салм.

Все 27 стран-членов ЕС вместе поручат исполнительной власти ЕС найти деньги на финансовых рынках и будут связаны процентными ставками.

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Как пишет издание, использование Еврокомиссии для выпуска долговых обязательств с целью финансирования обороны Украины или расширения оборонного производства в Европе рассматривается как вариант увеличения объема средств.

По данным Euractiv, лидеры ЕС на саммите на следующей неделе могут призвать к "включению вариантов мобилизации финансирования из дополнительных источников".