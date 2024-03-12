Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение

Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и Меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках Инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств - 6 млрд евро, передает УНН со ссылкой на Минфин.

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Подписантами от Украины выступили Министр финансов Сергей Марченко, Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Юлия Свириденко и Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Ожидается, что первый платеж объемом 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет Украины уже в марте. Остальные из этой суммы - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской Комиссией выполненных индикаторов. В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т.д., сообщили в Минфине.

"Благодарен Европейскому Союзу за весомую и своевременную финансовую поддержку. Механизм переходного финансирования позволит обеспечить насущные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, который предусматривает индикаторы выполнения реформ в течение 2024-2027 годов. Наше плодотворное сотрудничество с европейскими институтами продолжает способствовать усилению макрофинансовой стабильности Украины, дальнейшему экономическому росту и приближению к полноценному членству в ЕС", - отметил Марченко.

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После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будет направлено 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

"Вместе с европейскими партнерами мы заканчиваем подготовку Плана для Ukraine Facility и готовимся к полноценному запуску программы. Мы достигли значительного прогресса. Подписание Соглашения позволит начать финансирование еще до официального утверждения Плана и обеспечит 6 млрд евро для покрытия текущих потребностей государственного бюджета в течение марта и апреля этого года", - отметила Свириденко.

Напомним, что 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility будет направлено на бюджетную поддержку (38,27 млрд евро), инвестиционный фонд (6,97 млрд евро), техническую и административную поддержку (4,76 млрд евро).