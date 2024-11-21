Экстренные отключения света в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях: Укрэнерго принимает меры
Киев • УНН
По указанию Укрэнерго начаты экстренные отключения электроэнергии в Киеве и четырех областях. ДТЭК обещает оперативно информировать об изменениях через официальные каналы.
В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго начали применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
Детали
В случае изменений в ситуации, соответствующие службы обещают оперативно информировать граждан. Жителей указанных регионов призывают следить за обновлениями через официальные каналы, в частности в телеграмм-каналах.
В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК17 нояб. 2024, 10:55 • 48899 просмотров