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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экстренные отключения света в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях: Укрэнерго принимает меры

Экстренные отключения света в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях: Укрэнерго принимает меры

Киев  •  УНН

 • 6312 просмотра

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По указанию Укрэнерго начаты экстренные отключения электроэнергии в Киеве и четырех областях. ДТЭК обещает оперативно информировать об изменениях через официальные каналы.

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго начали применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В случае изменений в ситуации, соответствующие службы обещают оперативно информировать граждан. Жителей указанных регионов призывают следить за обновлениями через официальные каналы, в частности в телеграмм-каналах.

В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК17 нояб. 2024, 10:55 • 48899 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
donetskДонецк
odessaОдесса
kievКиев