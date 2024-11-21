Экстренные отключения света в Киеве, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях: Укрэнерго принимает меры

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго начали применять экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

В случае изменений в ситуации, соответствующие службы обещают оперативно информировать граждан. Жителей указанных регионов призывают следить за обновлениями через официальные каналы, в частности в телеграмм-каналах.

В Киеве и еще ряде областей отменены экстренные отключения - ДТЭК