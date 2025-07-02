Экспериментальные морские дроны рф взорвались, не достигнув вод Украины - Буданов
Киев • УНН
российские оккупанты запустили экспериментальные морские дроны в направлении города Южное Одесской области, но они сдетонировали, не дойдя до территориальных вод Украины. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что рейд не принес результатов.
российские оккупанты использовали свои экспериментальные образцы морских дронов, но они взорвались, даже не достигнув территориальных вод Украины. Об этом в комментарии украинским СМИ заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов, передает УНН.
Детали
Как отметил Буданов, россияне запустили свои морские дроны в направлении города Южное Одесской области, но никакого результата этот рейд оккупантам не принес.
Сдетонировали, даже не дойдя наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южное, и искали там свои цели
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Кирилла Буданова сообщал, что сейчас для города Днепр основной угрозой остаются ракетные и дроновые удары россиян. В то же время оккупанты не могут ежедневно использовать от 400 до 500 дронов "Shahed" - по словам Буданова, это может происходить периодически.
Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию об оккупации россиянами населенного пункта Дачное Днепропетровской области. Там заявили, что Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских оккупантов и не позволить им пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.