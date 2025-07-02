Експериментальні морські дрони рф вибухнули, не досягнувши вод України - Буданов
Київ • УНН
російські окупанти запустили експериментальні морські дрони у напрямку міста Південне Одеської області, але вони здетонували, не дійшовши до територіальних вод України. Начальник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що рейд не приніс результатів.
російські окупанти використали свої експериментальні зразки морських дронів, але вони вибухнули, навіть не досягнувши територіальних вод України. Про це у коментарі українським ЗМІ заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, передає УНН.
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Як зазначив Буданов, росіяни запустили свої морські дрони у напрямку міста Південне Одеської області, але жодного результату цей рейд окупантам не приніс.
Здетонували, навіть не дійшовши наших територіальних вод. Вони йшли, за нашою інформацією, на місто Південне, і шукали там свої цілі
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Кирила Буданова повідомляв, що наразі для міста Дніпро основною загрозою залишаються ракетні і дронові удари росіян. Водночас окупанти не можуть щодня використовувати від 400 до 500 дронів "Shahed" - за словами Буданова, це може відбуватися періодично.
Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про окупацію росіянами населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Там заявили, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських окупантів і не дозволити їм перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.