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Експериментальні морські дрони рф вибухнули, не досягнувши вод України - Буданов

Київ • УНН

 • 1860 перегляди

російські окупанти запустили експериментальні морські дрони у напрямку міста Південне Одеської області, але вони здетонували, не дійшовши до територіальних вод України. Начальник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що рейд не приніс результатів.

Експериментальні морські дрони рф вибухнули, не досягнувши вод України - Буданов

російські окупанти використали свої експериментальні зразки морських дронів, але вони вибухнули, навіть не досягнувши територіальних вод України. Про це у коментарі українським ЗМІ заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Буданов, росіяни запустили свої морські дрони у напрямку міста Південне Одеської області, але жодного результату цей рейд окупантам не приніс.

Здетонували, навіть не дійшовши наших територіальних вод. Вони йшли, за нашою інформацією, на місто Південне, і шукали там свої цілі

– заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Кирила Буданова повідомляв, що наразі для міста Дніпро основною загрозою залишаються ракетні і дронові удари росіян. Водночас окупанти не можуть щодня використовувати від 400 до 500 дронів "Shahed" - за словами Буданова, це може відбуватися періодично.

Крім того, Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про окупацію росіянами населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Там заявили, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських окупантів і не дозволити їм перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Шахед-136
Кирило Буданов
Україна
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