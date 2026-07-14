Экс-командир 155-й бригады Лучанов отрицал причастность к похищению братьев Мосейчуков

Фото: Андрей Ходьков

В ходе общения с журналистами экс-командир 155-й бригады Станислав Лучанов ответил на ряд вопросов по делу о похищении и убийстве братьев Мосейчуков. Он отрицал свою причастность к похищению мужчин, а также заявил, что не знает о возможных конфликтах между ними и своей женой, передает УНН.

Детали

На вопрос журналистов, приказывал ли он похитить братьев, Станислав Лучанов ответил: "Нет".

Также он прокомментировал информацию о возможном конфликте между его женой и братьями. На вопрос, был ли такой конфликт, мужчина заявил, что ни разу братьев не видел.

Впрочем, на вопрос о том, как погибшие мужчины оказались на территории воинской части Лучанова, он не ответил.

В то же время мужчина заявил, что хочет с помощью следствия "разобраться, что произошло".

На вопрос, знала ли его жена этих братьев, Станислав Лучанов ответил, что не знает.

Напомним

Накануне в Киевской области возник конфликт после замечания местной жительницы двум мужчинам из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. Мужчины, которые были братьями, ответили бранью. Впоследствии ее муж, который является военнослужащим, требовал извинений перед его женой, однако получил отказ. Следствие считает, что после этого он привлек других военных к преступному плану.

По предварительным данным, в ночь на 28 июня семеро человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении и убили. Тела, которые, по данным следствия, принадлежат потерпевшим, на данный момент эксгумированы. Кроме того, оказалось, что командир самовольно покинул службу, и его разыскивают.

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора подтвердили задержание экс-командира 155-й бригады Станислава Лучанова.