Джон Ф. Кеннеді-молодший зв'язався з Камалою Гарріс щодо можливого місця в її адміністрації в обмін на підтримку її президентської кампанії, повідомляє The Washington Post

Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший связался с кампанией вице-президента Камалы Харрис, чтобы договориться о встрече по поводу возможной роли в ее администрации, если он выйдет из гонки и поддержит ее.

Пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

На прошлой неделе независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший искал встречи с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис, чтобы обсудить возможность работы в ее администрации.

Роберт Кеннеди-младший пытался договориться с Харрис о своей поддержке в обмен на должность в будущем правительстве США.

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Попытка договориться о встрече произошла через несколько недель после того, как Кеннеди и бывший президент Дональд Трамп встретились лицом к лицу во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки, где они обсудили возможную роль Кеннеди в потенциальной администрации Трампа в обмен на поддержку языков.

Справка

70-летний Кеннеди, известный юрист-эколог, большую часть своей жизни провел в Нью-Йорке, но в течение последнего десятилетия постоянно проживает в Калифорнии вместе со своей женой, актрисой Шерил Хайнс. Она наиболее известна по роли в ситкоме "Сдержи свой энтузиазм", за которую была дважды номинирована на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана.

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Дополнение

Кампания Кеннеди также пыталась связаться с Роном Клейном, бывшим главой аппарата Белого дома при президенте Джо Байдене, через посредников, но эти попытки были безуспешными, по словам представителя кампании Кеннеди.

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