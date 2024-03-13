Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший рассматривает защитника американского футбола Аарона Роджерса или бывшего губернатора Миннесоты Джесси Вентуру в качестве своего кандидата на пост вице-президента, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Они, среди прочих, включены в шорт-лист потенциальных кандидатов, сообщил во вторник предвыборный штаб Кеннеди.

Представители предвыборного штаба не указали, кто еще находится в списке.

70-летний Кеннеди подал заявку на пост президента в прошлом году.

Ранее он рассматривал возможность бросить вызов президенту США Джо Байдену для выдвижения кандидатуры от Демократической партии, а теперь как независимый кандидат сталкивается с борьбой за то, чтобы его имя было включено в избирательные бюллетени в большинстве или во всех 50 штатах США.

Кеннеди, член самой известной политической семьи Америки, работал юристом по вопросам окружающей среды, прежде чем основать антивакцинаторскую группу влияния, отмечает издание.

Роджерс, звездный защитник, который в настоящее время играет за "Нью-Йорк Джетс", получил травму в начале своей первой игры в прошлом сезоне, но пообещал вернуться в игру в 2024 году. За пределами поля его критиковали за высказывания о скептицизме по поводу вакцин и ряд противоречивых заявлений.

Кеннеди недавно опубликовал фотографию, на которой они вместе гуляют.

Непонятно, как защитник сможет совместить кампанию вице-президента с изнурительным сезоном в НФЛ, который будет накладываться на ноябрьские выборы.

Вентура, бывший профессиональный борец и актер, был избран губернатором Миннесоты как член Партии реформ, неожиданно победив в 1998 году кандидатов как от демократов, так и от республиканцев. Он прослужил один четырехлетний срок и после ухода с поста регулярно намекал о возвращении в политическую борьбу. С 2017 года он вел шоу на принадлежащем кремлю канале RT America, пока радиостанция не прекратила работу после начала российского вторжения в Украину, пишет издание.

В прошлом месяце он появился на предвыборном мероприятии вместе с Кеннеди в Аризоне.

Дополнение

Правила доступа к избирательным бюллетеням для независимых кандидатов в президенты сильно различаются от штата к штату, причем большинство из них требует от кандидатов собрать подписи до летнего дедлайна.

В ряде штатов независимые кандидаты должны выбрать кандидата на пост вице-президента, прежде чем подавать заявку.

Предвыборный штаб Кеннеди заявляет, что на данный момент он прошел квалификацию в четырех штатах - Юте, Неваде, Нью-Гэмпшире и Гавайях.

Комитет политических действий "Американские ценности 2024", поддерживающий Кеннеди и профинансировавший рекламу его кандидатуры на Суперкубке, заявляет, что собрал достаточно подписей, чтобы включить его имя в избирательные бюллетени в Аризоне и Джорджии.

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