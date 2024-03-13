Байден и Трамп на пути к матчу-реваншу после обеспечения выдвижения от своих партий в президенты США

Президент США Джо Байден и бывший президент страны Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы стать предполагаемыми кандидатами от своих партий на пост президента, организовав матч-реванш на всеобщих выборах в ноябре, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Байден, как сообщается, достиг "магического" числа, набрав делегатов от Джорджии - штата, где идет борьба, и который сыграл решающую роль в его победе на всеобщих выборах 2020 года. А Трамп получил номинацию от Республиканской партии после победы на предварительных выборах в штате Вашингтон.

Как указано, демократ Байден набрал 2099 делегатов (президенту нужно было 1968, чтобы стать предполагаемым кандидатом от Демократической партии).

Республиканец Трамп: набрал 1247 делегатов (бывшему президенту нужно было как минимум 1215 делегатов, чтобы выиграть номинацию от Республиканской партии).

Ни Трамп, ни Байден официально не станут кандидатами до тех пор, пока этим летом не проголосуют национальные съезды партий.

Байден надеется на реванш: президент США заявил в своем заявлении, что для него большая честь стать предполагаемым кандидатом от своей партии. Он предупредил, что "свобода и демократия" находятся под угрозой и что Трамп представляет угрозу для Америки, на фоне того, как он обращает свое внимание на всеобщие выборы. "Теперь у избирателей есть выбор относительно будущего нашей страны", - сказал Байден.

Трамп раскритиковал своего оппонента в видео, опубликованном в социальных сетях после того, как стал предполагаемым кандидатом от Республиканской партии, и сказал, что теперь "нам нужно приступить к работе, чтобы победить Джо Байдена". Он подчеркнул важность выборов в ноябре, заявив своим сторонникам, что "это голосование будет самым важным голосованием, в котором вы когда-либо принимали участие".

Но, указывает издание, впереди долгий путь: гонка 2024 года станет самой продолжительной всеобщей избирательной кампанией за последние полвека.

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