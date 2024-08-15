Инфляция в США снизилась до 2,9%, впервые с 2021 года

Инфляция в США упала до 2,9% в июле, что укрепило аргументы в пользу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой на ее следующем заседании в сентябре, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Годовой рост индекса потребительских цен в США оказался всего на 0,1 п.п. ниже показателя июня и подорвал ожидания экономистов, что этот показатель останется стабильным на уровне 3%.

Это также стало первым случаем, когда основной индекс потребительских цен упал ниже 3% с марта 2021 года.

Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2% по сравнению с 3,3% в июне, согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда США в среду.

Последние данные, как указано, внушают надежду на то, что ФРС успешно подавляет ценовое давление и будет приветствоваться в Белом доме. Озабоченность избирателей США по поводу инфляции стала препятствием для демократов в президентской избирательной кампании в этом году.

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